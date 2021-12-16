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Vali Aksoy, Köşklü muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika

Vali Aksoy, Köşklü muhtarlar ile bir araya geldi

16.12.2021 09:48
Vali Aksoy, Köşklü muhtarlar ile bir araya geldi

Aydın'ın Köşk ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Köşklü mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Vali Aksoy, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Aksoy, Köşk ilçesinde hizmet veren Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Gençlik Merkezi'nde, Köşk Adnan Menderes İlkokulu'nda ve Köşk'te hizmet veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait Alo 144 Çağrı Merkezi'nde incelemelerde bulunarak ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Aksoy ve beraberindeki heyet, Şehit Jandarma Muh. Çvş. Mehmet Aydın ile Şehit Jandarma Er Hasan Bingöllü'nün ailesini evinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen programda Vali Aksoy'a, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat ile Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler eşlik etti. - AYDIN

Vali Aksoy, Köşklü muhtarlar ile bir araya geldi
Vali Aksoy, Köşklü muhtarlar ile bir araya geldi
Vali Aksoy, Köşklü muhtarlar ile bir araya geldi
Vali Aksoy, Köşklü muhtarlar ile bir araya geldi
Vali Aksoy, Köşklü muhtarlar ile bir araya geldi
Vali Aksoy, Köşklü muhtarlar ile bir araya geldi
Vali Aksoy, Köşklü muhtarlar ile bir araya geldi

Hüseyin Aksoy, gençlik, Şehit, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Aksoy, Köşklü muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika


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