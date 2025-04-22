Vali Aksoy ve Komutan Demir\'den Taziye Ziyareti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, geçtiğimiz gün babası vefat eden İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'a taziye ziyaretinde bulunu.

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın vefat eden babası Tayyar Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde vefat etti. Vali Hüseyin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile birlikte Müdür Yılmaz'a taziye ziyareti yaptı. Müdür Yılmaz'a başsağlığı dileklerini ileten Vali Aksoy, merhum Tayyar Yılmaz'a Allah'tan rahmet diledi. - ESKİŞEHİR