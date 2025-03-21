Vali Aktaş, Banaz'da şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftarda buluştu - Son Dakika
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Vali Aktaş, Banaz'da şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftarda buluştu

Vali Aktaş, Banaz\'da şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftarda buluştu

Uşak Valisi Naci Aktaş, Banaz ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftarda buluştu.

21.03.2025 14:00  Güncelleme: 14:02
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Uşak Valisi Naci Aktaş, Banaz ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftarda buluştu.

Uşak Valisi Naci Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş, Banaz ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sabri Ceylan, şehit aileleri, gaziler, İl Genel Meclisi üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

İftarda konuşan Vali Aktaş, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin gösterdiği kahramanlık ve cesaretin bizlere verdiği ilhamla, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Birlikte daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için her zaman var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak, gazilerimizin ve değerli ailelerinin yanında olmak, bizim en kutsal görevlerimizden biridir. Başta Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve yerel yönetimlerimiz bu kutsal görevi yerine getirmek için her zaman sizlerin yanında olacaktır. Diğer taraftan ilçemizin gelişmesi, halkımızın refahının artması için, her alanda elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız. İlçemize daha iyi hizmet sunmak adına; Kaymakamlığımızın öncülüğünde belediyelerimiz, muhtarlarımız ve tüm kurumlarımızla birlikte, koordineli bir şekilde çalışmaktayız" dedi.

Banaz'da yeni yatırımların kazandırılması adına aralıksız çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Aktaş, "Yeşilin en güzel tonlarına ev sahipliği yapan, doğal güzellikleriyle göz kamaştıran 'Yeşil Banaz' olarak bilinen bu topraklar, doğanın sunduğu en güzel armağanları barındırırken, bizlere de huzuru ve sükünu hissettirmektedir. Bu kapsamda; ilçemizdeki termal su kaynaklarımızla hem sağlığa hem de bölge ekonomisine katkı sağlayan bir potansiyele sahibiz. İlçemizin şifalı termal suları,hem hemşehrilerimiz hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz için büyük bir değer taşımaktadır. Bu değeri, verimli bir şekilde kullanmak ve ekonomiye kazandırmak amacıyla kuracak olduğumuz jeotermal kaynaklı Banaz Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz ile modern teknolojik seracılık alt yapısını geliştirecek ve modern sera kurulumunu şehrimize kazandıracağız. Yine ilçemizde hayata geçireceğimiz Organize Sanayi Bölgemiz ile toplam 5 bin kişiye istihdam imkanı oluşturacağız. Her iki girişimimizin, ilimiz ve ilçemiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

İftar sonrasında şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Vali Aktaş, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aktaş, Banaz'da şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftarda buluştu - Son Dakika

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