Vali Aktaş, Ramazan\'ın ilk iftarında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Uşak Valisi Naci Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan 'Büyük Aile Sofraları' kapsamında Ramazan'ın ilk iftarında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

Uşak Valisi Naci Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş hanımefendi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan 'Büyük Aile Sofraları' kapsamında özel bir düğün salonunda düzenlenen yemek programında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile buluştu.

Programa Vali Naci Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş'ın yanı sıra Uşak AK Parti Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

Programda konuşan Vali Aktaş; "Ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde devletimizi ilelebet yaşatmak, aziz milletimizi her daim muzaffer kılmak ve büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Özellikle Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda, huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin hakim olduğu bir geleceği inşa etmek en temel sorumluluğumuzdur. Kıymetli ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz, sizler, bu milletin en ağır yükünü omuzlarında taşıyan, sabrın ve metanetin en anlamlı örneğini sergileyen yüce gönüllü insanlarsınız. Büyük emeklerle yetiştirdiğiniz, gözünüz gibi sakındığınız evlatlarınızı bu vatan uğruna toprağa verdiniz. Elbette o acının tarifi yoktur. Ancak bilin ki sizin evladınız seksen altı milyonun da evladıdır. Başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımla her zaman yanınızda ve destekçiniz olmaya devam edeceğimizi özellikle ifade etmek isterim." dedi.

Öte yandan, programda Uşak AK Parti Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Belediye Başkanı Özkan Yalım'da birer konuşma yaptı. - UŞAK