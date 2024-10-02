Vali Aslan\'dan Hastalara ve Yaşlılara Ziyaret

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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Atatürk Devlet Hastanesini Muncurlu ek binasında hastalarla bir araya geldi acil şifalar diledi. Ardından ise Huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek "Tecrübeleri ve birikimleriyle bizlere rehber olan yaşlılarımız, her zaman baş tacımızdır" dedi.

Vali Selçuk Aslan, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile birlikte ilk olarak Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek hizmet binası Fizik Tedavi, Rehabilitasyon, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları bölümlerinde incelemelerde bulundu. Aslan, tedavi gören hastaları ziyaret ederek acil şifalar diledi.

Büyüklerle hasbihal etti

Vali Selçuk Aslan daha sonra Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Neriman Çilingir Huzurevinde kalan büyüklerimizi ziyaret etti. Vali Aslan, "Tecrübeleri ve birikimleriyle bizlere rehber olan yaşlılarımız, her zaman baş tacımızdır" dedi.

Ziyarette, huzurevi sakinlerinin el emeği çalışmaları sergilenip şiirler okunurken, program pasta kesimi ve büyüklerimizin hazırladığı müzik dinletisiyle sona erdi. - DÜZCE