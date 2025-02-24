Vali Aslan, Kızıyla Okul Servisine Bindi

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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, güne kızının okul servisine binerek başladı. Vali, kızının arkadaşları sohbet ederek okula kadar onlarla yol aldı.

Hafta sonu Düzce'de etkili olan kar yağışı sonrası gece yaşanan don olayının ardından ders zili bugün çaldı. Vali Selçuk Aslan bugün kar yağışı olmayacağı ve okulların açık olduğunu duyurmasıyla birlikte bu sabah kızı Cumhuriyet Anadolu Lisesine giden kızı Ülkü Sena ile birlikte konutun önünden servis aracına binerek güne başladı. Vali Aslan servis aracında öğrencilerle kar ve soğuk kritiği yapıp dersler hakkında konuştular. - DÜZCE