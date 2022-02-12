Üye Girişi
Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor

12.02.2022 09:39
Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay'ın geçtiğimiz yıl başlattığı köy ziyaretlerine yeni yılda da devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay'ın geçtiğimiz yıl başlattığı köy ziyaretlerine yeni yılda da devam ediyor. Bu kapsamda Vali Atay ve ilgili kurum müdürleri Kadıoğlu köyünü ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kadıoğlu köyünde köy konağında bulunan köylüler Vali Cevdet Atay ile bir araya geldi. Sorun ve sıkıntılarını Vali Cevdet Atay'a aktarma fırsatı yakalayan köylüler, ilgili kurum müdürlerinden de çözüm ile ilgili bilgiler aldı.

Ziyarette Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen, Alay Komutanı Albay Naci Akkaş ile birlikte ilgili kurum müdürleri de ziyarette hazır bulundu. - DÜZCE

Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor
Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor
Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor

YORUMLAR
500

Kadıoğlu, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:39 Çarptı, metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı
09:34 Son anda engellendi! Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde eylem hazırlığındaydılar
09:03 İki cinayette birbirinin aynısı! Halil Falyalı suikasti, akıllara Ömer Lütfü Topal'ı getirdi
08:47 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, süper miniyle adeta mankenlere taş çıkarttı
08:33 Annesinin sevgilisinin olduğunu öğrenen genç, dehşet saçtı! Adamı öldürdü, annesini dövdü
07:57 Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 3. kez evlenir mi? Barışma sinyali Kıratlı'dan geldi
07:55 Yayın kuruluşundan skandal "Filistin" talimatı: Yok sayın
01:04 Benzeri bir olay görülmedi! Uğur Dündar'ın yayın yasağı bal mumu heykeliyle protesto edildi
00:56 Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Putin, Biden ile telefon görüşmesi yapacak
23:54 Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 09:45:34. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement