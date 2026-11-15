Vali Aydın Baruş’tan Pazaryolu ilçesine ziyaret

Erzurum Valisi Aydın Baruş, ilçe ziyaretleri kapsamında Pazaryolu ilçesini ziyaret ederek bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.

Pazaryolu Kaymakamı Ömer Levent Türk ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Aydın Baruş, Kaymakamlıkta düzenlenen brifingde ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Pazaryolu Belediyesine geçen Vali Baruş, Belediye Başkanı İbrahim Şahin tarafından karşılandı. Belediye çalışmaları ve ilçede sunulan hizmetler hakkında bilgi alan Vali Baruş, ilçenin gelişimine yönelik yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

İlçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde de bulunan Vali Baruş, iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti, talep ve beklentilerini dinledi. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Vali Baruş, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Programı kapsamında Pazaryolu İlçe Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezini ziyaret eden Vali Baruş, merkezde incelemelerde bulunarak sunulan sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Şehit Hüseyin Gökçimen'in ailesini de ziyaret eden Vali Baruş, aile bireyleriyle yakından ilgilenerek şehit ailesine devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Vali Baruş, ilçe ziyaretleri kapsamında Muhlis Kurt ve Canpaşa Kurt büyüklerimizi de ziyaret ederek kendileriyle sohbet etti.

Öte yandan Hasan Basri Demirbağ Pansiyonu olarak kullanılan ve Öğretmenevine dönüştürülen binada incelemelerde bulunan Vali Baruş, binanın mevcut durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Aydın Baruş'un Pazaryolu ilçesindeki ziyaret ve incelemelerine İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay eşlik etti.