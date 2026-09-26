Vali Aydın Baruş’tan Tekman’a çıkarma: Yatırımları inceledi, vatandaşla buluştu - Son Dakika
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Vali Aydın Baruş’tan Tekman’a çıkarma: Yatırımları inceledi, vatandaşla buluştu

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Vali Aydın Baruş’tan Tekman’a çıkarma: Yatırımları inceledi, vatandaşla buluştu
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, kentin güney ilçelerinden Tekman’ı ziyaret ederek bir dizi inceleme, denetleme ve temaslarda bulundu.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, kentin güney ilçelerinden Tekman'ı ziyaret ederek bir dizi inceleme, denetleme ve temaslarda bulundu. İlçe genelindeki yatırımları ve kamu hizmetlerini yerinde inceleyen Vali Baruş, esnafla buluştu ve şehit aileleri onuruna düzenlenen programa katıldı.

İlk durak şantiye alanı: Tekman-Hınıs yolunda inceleme

Vali Aydın Baruş'un Tekman programı, ulaşım yatırımlarını incelemekle başladı. İlk olarak Hınıs-Tekman Relokasyon Yolu Çatkale mevkisindeki şantiyeyi ziyaret eden Vali Baruş, karayolları yetkililerinden projenin ilerleyişi, teknik detayları ve fiziki gerçekleşme oranları hakkında brifing aldı. Alternatif yol projesinin tamamlanmasıyla bölge ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale geleceğini belirten Baruş, çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat verdi.

Kaymakamlıkta hizmet dağılımı ve brifing toplantısı

Şantiye incelemelerinin ardından ilçe merkezine geçen Vali Baruş, Tekman Hükümet Konağı önünde Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Kaymakamlık makamında düzenlenen koordinasyon toplantısında, ilçede yürütülen eğitim, sağlık, tarım ve altyapı hizmetlerine dair kapsamlı bir brifing alan Vali Baruş, projelerin güncel durumunu masaya yatırdı.

Hükümet Konağı içerisindeki birimleri de denetleyen Vali Baruş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personelini ziyaret ederek vatandaşlara sunulan sosyal destek hizmetlerinin etkinliği hakkında bilgi aldı ve çalışanlara kolaylıklar diledi.

Esnaf ziyareti ve güvenlik güçlerine moral

Program dahilinde ilçe merkezindeki esnafı tek tek ziyaret eden Vali Aydın Baruş, iş yeri sahiplerine bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Kahvehanelerde ve sokakta vatandaşlarla bir araya gelerek samimi bir ortamda sohbet eden Baruş, ilçe halkının talep, öneri ve ihtiyaçlarını birinci ağızdan dinleyerek not aldırdı.

Esnaf temaslarının ardından ilçede görevli Polis Özel Harekat (PÖH) birimini ziyaret eden Vali Baruş, asayiş ve güvenlik faaliyetleri hakkında bilgi alarak, vatan savunmasında ve kamu düzeninin sağlanmasında üstün gayret gösteren personelle bir araya geldi.

Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Vali Aydın Baruş'un Tekman programı, Tekman Öğretmenevi'nde düzenlenen anlamlı bir buluşmayla sona erdi. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay'ın da eşlik ettiği programda, Vali Baruş şehit yakınları ve gazilerle aynı masayı paylaştı.

Davetlilerle yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını soran Baruş, "Aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz devletimizin en kıymetli varlıklarıdır. Her zaman ve her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz" diyerek, vatan uğruna canını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.

Vali Baruş, ilçedeki kamu hizmetleri ve devam eden yatırımların genel koordinasyon değerlendirmesini tamamlamasının ardından Tekman'dan ayrıldı.

Kaynak: İHA
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