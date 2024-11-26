Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Belde Belediyesini ziyaret etti.
Vali Aydoğu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte, Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Belde Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Engin Deniz'den beldede yapılmakta olan hizmet ve çalışmalar hakkında bilgi alıp çalışmalarında başarılar diledi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Vali Aydoğdu, Altınbaşak Belde Belediyesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?