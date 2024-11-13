Vali Aydoğdu'dan 79 Yaşındaki Kadına Konteyner Desteği - Son Dakika
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Vali Aydoğdu'dan 79 Yaşındaki Kadına Konteyner Desteği

Vali Aydoğdu\'dan 79 Yaşındaki Kadına Konteyner Desteği

Erzincan'da 79 yaşındaki Dilber Çataltepe'ye konteyner kurulumu vaadi yapıldı.

13.11.2024 10:50
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 4 çocuk annesi 79 yaşındaki Dilber Çataltepe'nin konteyner talebinin en kısa sürede karşılanarak istediği yere kurulumunun yapılacağını ve kendisine teslim edileceğini belirtti.

Vali Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Serkan Kütük ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ömer Faruk Nayman'la birlikte, merkeze bağlı Gümüştarla Köyünde yaşayan Dilber Çataltepe'yi ziyaret ettiler.

79 yaşındaki Dilber Çataltepe ile bir süre sohbet eden, istek ve taleplerini dinleyen Vali Aydoğdu, "Dilber Annemiz ilerlemiş yaşına rağmen hala hayvancılık yaparak üretmek için çaba ve gayret gösteriyor. Onun azmini ve çalışkanlığını görünce daha fazla çalışmamız gerekiyor. Dilber Annemize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.

Vali Hamza Aydoğdu, Dilber Çataltepe'nin konteyner talebinin de en kısa sürede karşılanarak istediği yere kurulumunun yapılacağını ve kendisine teslim edileceğin belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aydoğdu'dan 79 Yaşındaki Kadına Konteyner Desteği - Son Dakika

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