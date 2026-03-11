Vali Aydoğdu'dan Duygusal Ziyaret - Son Dakika
Vali Aydoğdu'dan Duygusal Ziyaret

11.03.2026 14:43
Vali Aydoğdu, Yaşargül Erik'in evine konuk oldu; evlilik isteğiyle mutluluk dolu anlar yaşandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şehirde yaşayan Yaşargül Erik'in evine konuk oldu. Yıllar önce eşini kaybeden Yaşargül Erik, hem çocuklarını büyütmüş hem de 84 yaşındaki yatalak babasına evlat şefkatiyle bakmış.

Ziyaret sırasında kızı Kader'in geleceğiyle ilgili sorusu gündeme geldi. İstanbul'da veteriner olarak çalışan Kader, evlilik planlarıyla ilgili annesine "Bir gün kapı çalındığında beni kimden isteyecekler?" diye sordu. Yaşargül Erik ise gözleri dolu şekilde, "Aile büyüğümüz olur musunuz?" diyerek Vali Aydoğdu'ya sordu.

Vali Aydoğdu, bu talebi sevinçle kabul etti. Ziyaret, yalnızca bir kapı çalmanın ötesinde, bir insanın hayatındaki eksik cümlenin tamamlanmasına tanıklık etme anlamı taşıdı.

Ziyaret sırasında yaşanan bu an, Ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın, hayatlara dokunmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

