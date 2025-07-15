Vali Aydoğdu, Gazi Çatma\'yı evinde ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu; Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğ. İsmail Yayan, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Emrah Özkan ve il protokolü ile birlikte Gazi Mustafa Çatma'yı evinde ziyaret ettiler.

Gazi ve aile bireyleriyle bir süre hasbihal eden Vali Aydoğdu, "Gazilerimiz, vatanımız için canlarını ortaya koyan kahramanlarımızdır. Onların her zaman yanında olmak, bizim en büyük görevlerimizden biridir" dedi.

Vatan, millet, bayrak uğruna canlarını fedan eden şehitler ve ahirete irtihal eden gaziler için dualar edilmesinin ardından Vali Hamza Aydoğdu, Gazi Mustafa Çatma'ya Türk Bayrağı hediye etti. - ERZİNCAN