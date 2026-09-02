Vali Aydoğdu, Kemah’ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kemah ilçesinde vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmaları inceledi.

Vali Aydoğdu, Kemah Kaymakamı Resul Tutay ve Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram ile birlikte ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Kemahlı vatandaşlarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinleyen Aydoğdu, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

İlçe merkezinde devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarını da yerinde inceleyen Aydoğdu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, daha sonra tarihi Gülabibey Hamamı'nda incelemelerde bulunarak yapının mevcut durumu hakkında bilgi aldı.