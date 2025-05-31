Vali Aydoğdu, Yangından Zarar Gören Esnaflarla Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve ilgili birim amirleriyle birlikte, yangının meydana geldiği Buğday Meydanı'ndaki esnaflarla kahvaltı programıyla bir araya geldi.

18 Mayıs 2025 tarihinde Buğday Meydanı'nda meydana gelen yangından dolayı zarar gören tüm esnafa bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aydoğdu, Zarar Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığını belirterek yapılan tespitler sonucu tutulan tutanakların ilgili mercilere iletileceğini ve titizlikle takip edileceğini belirtti.

Esnaf ise yangın sonrası kendilerini yalnız bırakmayan ve tüm imkanları kendileri için sarf eden Vali Aydoğdu'ya teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN