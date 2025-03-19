Vali Aygöl'den Kıbrıs Gazisine Ziyaret - Son Dakika
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Vali Aygöl'den Kıbrıs Gazisine Ziyaret

Vali Aygöl\'den Kıbrıs Gazisine Ziyaret

Bilecik Valisi Aygöl, Kıbrıs Gazisi Bilal Özkan ve ailesini ziyaret ederek minnet duydu.

19.03.2025 10:49
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den Kıbrıs Gazisi Bilal Özkan'a ziyaret etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte Kıbrıs Gazisi Bilal Özkan ve ailesini ziyaret etti. Vatan uğruna fedakarlık gösteren gazilerin milletin onur nişanesi olduğunu vurgulayan Vali Aygöl, gazimiz ve ailesiyle sohbet ederek onların hatıralarını dinledi. Gazilere duyulan minneti bir kez daha ifade eden Aygöl, "Sizlerin fedakarlıkları sayesinde bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyoruz. Devlet olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

Ziyaret sırasında gazimiz Bilal Özkan ve ailesi, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Devletin kendilerini unutmamasının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Özkan, o günleri ve yaşadığı hatıraları paylaştı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aygöl'den Kıbrıs Gazisine Ziyaret - Son Dakika

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