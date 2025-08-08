Vali Aygöl, Geyiksuyu Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Vali Aygöl, Geyiksuyu Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu

08.08.2025 13:23
Tunceli Valisi Aygöl, Geyiksuyu'nda köylülerle bir araya geldi, ulaşım projelerini dinledi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, vatandaşlarla köy kahvesinde bir araya geldi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, merkeze bağlı Geyiksuyu Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla köy kahvesinde bir araya geldi. Çaylar eşliğinde yapılan samimi sohbetlerde gündem, bölgenin ulaşım ihtiyacı da oldu. Sohbetin en çok konuşulan konularından biri, Merkez Karşılar Köyü'nden başlayıp Geyisuyu üzerinden Hozat ilçe merkezine kadar uzanacak olan ve 2026 yılında yapımı planlanan güvenlik yolu oldu. Vatandaşlar, yolun bölgeye kazandıracağı kolaylığı ve güvenliği memnuniyetle karşılarken, projenin bir an önce hayata geçmesini istediklerini dile getirdi.

Vali Aygöl, köy halkının talep ve önerilerini dikkatle dinleyerek notlar aldı. Aygöl, "Tunceli'nin her köşesine eşit hizmet ulaştırmak, vatandaşlarımızın sesine yerinde kulak vermek için sahadayız" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

