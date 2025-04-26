Vali Aygöl, TOKİ Şantiyesini İnceledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İnhisar ilçesinde yapımı devam eden TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında Vali Aygöl'e İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk ve ilgili kurum yetkilileri eşlik etti. Yetkililerden proje hakkında bilgi alan Vali Aygöl, 79 konut, bir ticaret merkezi, bir cami ile altyapı ve çevre düzenlemesini kapsayan çalışmaların hızlı ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü belirterek memnuniyetini dile getirdi.

Modern ve güvenli yaşam alanlarının vatandaşlara sunulacağını vurgulayan Vali Aygöl, projede emeği geçen ekibe başarılar dileyerek çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde tamamlanmasının önemine dikkat çekti. - BİLECİK