Vali Baruş'dan DAGC'ye Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo Uygulamada Aç

Vali Baruş'dan DAGC'ye Ziyaret

Vali Baruş\'dan DAGC\'ye Ziyaret
09.07.2026 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş, yerel medya sorunları ve basın müzesi projesini ele almak için DAGC'yi ziyaret etti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne (DAGC) iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Erzurum'un gelişimi, yerel basının çalışmaları, medya kuruluşlarının sorunları ve Doğu Anadolu Basın Müzesi Projesi ele alındı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş'u Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti binasında, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile yerel ve yaygın basın kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Erzurum'un sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Kentin gelişimine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada, yerel basının çalışmaları, bölgedeki medya kuruluşlarının faaliyetleri ve basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki rolü de değerlendirildi.

Toplantıda Erzurum ve bölgede faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ve yerel medyanın daha etkin çalışabilmesi adına atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez ise cemiyetin Erzurum ve bölge illerindeki faaliyetleri, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ile Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında Vali Baruş'a bilgi verdi.

Ziyarette ayrıca projelendirilen Doğu Anadolu Basın Müzesi de gündeme geldi. Başkan Türkez, müzenin amacı ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, kurulacak müzenin Erzurum'un basın tarihine ışık tutacağını ve kentin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Basın müzesi için hazırlanan eski fotoğraf makineleri ve kamera ekipmanlarını inceleyen Vali Aydın Baruş, kamerayı omzuna alarak geçmiş yıllarda kameramanların bu ağırlıktaki cihazlarla nasıl görev yaptıklarına ilişkin sorular yöneltti. Baruş, basın mesleğinin geçmişten bugüne geçirdiği değişim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vali Baruş, ziyaret sırasında çeşitli basın kuruluşlarında staj yapan İletişim Fakültesi öğrencileriyle de sohbet ederek eğitim süreçleri ve mesleki hedefleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Vali Aydın Baruş ile ziyarete eşlik eden Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Polat ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Valiliği, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Kültür, Aydın, Medya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Baruş'dan DAGC'ye Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzincan’ın nüfusu her yıl eriyor Erzincan'ın nüfusu her yıl eriyor
20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak’ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı 20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak'ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı
Van’ın Muradiye ilçesinde suya girmek tamamen yasaklandı Van'ın Muradiye ilçesinde suya girmek tamamen yasaklandı
NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı
Elazığ’da organize suç örgütünün elebaşı ile yöneticisine toplam 752 yıl 9 ay hapis cezası Elazığ'da organize suç örgütünün elebaşı ile yöneticisine toplam 752 yıl 9 ay hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı Liderler karşılamada yeniçerileri görünce... Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...

18:35
Victor Osimhen Galatasaray’a transfer yaptı İşte o isim
Victor Osimhen Galatasaray'a transfer yaptı! İşte o isim
17:35
Ali Koç yollamıştı, Aziz Yıldırım geri getirdi İlk açıklaması çok konuşulur
Ali Koç yollamıştı, Aziz Yıldırım geri getirdi! İlk açıklaması çok konuşulur
17:05
TSK’yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı Doktor memurluktan ihraç edildi
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi
16:22
Selin ardından kobra istilası Yaklaşık 900 yılan köyü bastı
Selin ardından kobra istilası! Yaklaşık 900 yılan köyü bastı
16:17
NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı
NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı
14:23
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 18:58:59. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Baruş'dan DAGC'ye Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.