Vali Baruş\'dan DAGC\'ye Ziyaret

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne (DAGC) iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Erzurum'un gelişimi, yerel basının çalışmaları, medya kuruluşlarının sorunları ve Doğu Anadolu Basın Müzesi Projesi ele alındı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş'u Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti binasında, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile yerel ve yaygın basın kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Erzurum'un sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Kentin gelişimine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada, yerel basının çalışmaları, bölgedeki medya kuruluşlarının faaliyetleri ve basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki rolü de değerlendirildi.

Toplantıda Erzurum ve bölgede faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ve yerel medyanın daha etkin çalışabilmesi adına atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez ise cemiyetin Erzurum ve bölge illerindeki faaliyetleri, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ile Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında Vali Baruş'a bilgi verdi.

Ziyarette ayrıca projelendirilen Doğu Anadolu Basın Müzesi de gündeme geldi. Başkan Türkez, müzenin amacı ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, kurulacak müzenin Erzurum'un basın tarihine ışık tutacağını ve kentin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Basın müzesi için hazırlanan eski fotoğraf makineleri ve kamera ekipmanlarını inceleyen Vali Aydın Baruş, kamerayı omzuna alarak geçmiş yıllarda kameramanların bu ağırlıktaki cihazlarla nasıl görev yaptıklarına ilişkin sorular yöneltti. Baruş, basın mesleğinin geçmişten bugüne geçirdiği değişim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vali Baruş, ziyaret sırasında çeşitli basın kuruluşlarında staj yapan İletişim Fakültesi öğrencileriyle de sohbet ederek eğitim süreçleri ve mesleki hedefleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Vali Aydın Baruş ile ziyarete eşlik eden Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Polat ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ERZURUM