Vali Baruş, Palandöken'de "Run to stars" yürüyüşüne katıldı - Son Dakika
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Vali Baruş, Palandöken'de "Run to stars" yürüyüşüne katıldı

Vali Baruş, Palandöken\'de "Run to stars" yürüyüşüne katıldı
04.07.2026 18:07  Güncelleme: 18:09
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Palandöken Dağı'nda düzenlenen Run to Stars-Yüksek İrtifa Koşusu 2026 kapsamındaki 3 km'lik halk yürüyüşüne katıldı. 5 ülke ve 20 ilden 200 sporcunun mücadele ettiği etkinlikte Vali, sporcularla buluşarak başarı diledi ve Palandöken'in kış ve yaz sporlarındaki önemini vurguladı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Palandöken Dağı'nda düzenlenen "Run to Stars-Yüksek İrtifa Koşusu 2026" programı kapsamında gerçekleştirilen 3 kilometrelik halk yürüyüşüne katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ejder 3200 şirketinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, 5 ülkeden ve Türkiye'nin 20 ilinden yaklaşık 200 sporcu Palandöken'in yüksek irtifa koşullarında mücadele etti. Program kapsamında organizasyon alanında incelemelerde bulunan Vali Baruş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, sporcularla bir araya gelerek başarılar diledi.

Halk yürüyüşü öncesinde değerlendirmelerde bulunan Vali Baruş, Palandöken'in Erzurum'un ve Türkiye'nin gözbebeği olduğunu belirterek, Erzurum'un sahip olduğu buz pateni, buz hokeyi ve atletizm tesisleriyle kış sporlarında ülkenin en önemli merkezlerinden biri konumunda bulunduğunu ifade etti.

Palandöken'in sadece kış sporlarıyla anılmasının yeterli olmadığını vurgulayan Vali Baruş, bölgede oluşturulan yüksek irtifa spor tesisleri sayesinde futbol başta olmak üzere birçok branşta takım ve sporcuların yaz döneminde de kamp yapabildiğini belirtti. Erzurum'un dört mevsim spor yapılabilen bir şehir haline gelmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Sporculara destek olmak, Palandöken'in yüksek irtifa spor merkezi kimliğine dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yürüyüşte vatandaşlarla birlikte yürüyen Vali Baruş, aileleriyle birlikte etkinliğe katılan vatandaşlarla sohbet etti.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin Erzurum'a kazandırılmasında emeği geçen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür eden Vali Baruş, Erzurum'un kış sporlarında olduğu gibi yaz sporlarında da önemli bir merkez olma yolunda ilerlediğini, şehrin spor altyapısı ve doğal imkanlarıyla dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları ağırlamaya devam edeceğini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Baruş, Palandöken'de 'Run to stars' yürüyüşüne katıldı - Son Dakika

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