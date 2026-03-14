Vali Baruş'tan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

14.03.2026 16:07
Erzurum Valisi Baruş, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı ve fedakarlıklarına teşekkür etti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" kadim düsturunu rehber edinen, insan sağlığını her şeyin üzerinde tutan sağlık ordumuzun 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik eden Vali Baruş, "14 Mart 1919'da işgal altındaki İstanbul'da tıbbiyeli gençlerin yaktığı hürriyet meşalesi, bugün de aynı vatan sevgisi ve hizmet anlayışıyla doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın ellerinde yaşamaya devam etmektedir. Şifa dağıtan her bir el; merhametin, sabrın ve fedakarlığın en güzel örneğini temsil etmektedir" dedi.

Erzurum'un zorlu şartlarına rağmen dört bir yanında, en ücra köylerden şehir merkezine kadar büyük bir özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür eden Vali Baruş, mesajında şunları kaydetti; "Mesleğini büyük bir adanmışlıkla icra eden sağlık çalışanlarımız, milletimizin gönlünde her zaman müstesna bir yere sahiptir. Bu vesileyle görevleri başında hayatını kaybeden sağlık neferlerimizi rahmetle yad ediyor; büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Tüm sağlık camiamıza huzurlu, güvenli ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

