Vali Baruş'tan Bayram Mesajı ve Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Baruş'tan Bayram Mesajı ve Güvenlik Önlemleri

Vali Baruş\'tan Bayram Mesajı ve Güvenlik Önlemleri
27.05.2026 07:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Aydın Baruş, Kurban Bayramı'nda mazlumlara dikkat çekti, 11 gün sürecek güvenlik önlemlerini açıkladı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramın manevi iklimine vurgu yaparken Gazze, Doğu Türkistan ve diğer mazlum coğrafyalarda yaşanan acılara dikkat çekti. Vali Baruş ayrıca, Erzurum genelinde 11 günlük tatil boyunca huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla toplam 9 bini aşkın kolluk personelinin görev başında olacağını açıkladı.

Vali Aydın Baruş, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında Erzurumluların bayramını tebrik ederek, kurban ibadetinin Allah'a teslimiyetin, merhametin ve fedakarlığın sembolü olduğunu belirtti. Mesajında Alvarlı Efe Hazretleri'nin dizelerine de yer veren Baruş, gerçek bayramın günahlardan uzaklaşıp gönül kırgınlıklarını sonlandırmakla mümkün olacağını ifade etti.

"Sınırların ötesindeki muhtaçları unutursak bayramımız eksik kalır"

Dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm ve yoklukla mücadele eden Müslümanların acılarını paylaşan Vali Baruş, "Bu bayramda sofralarımızı donatırken bir an durup düşünelim. Gazze'de bir anne çocuğunun mezarı başında bayram namazı kılıyor. Doğu Türkistan'da bir baba ezan sesi duymadan bir bayram geçiriyor. Arakan'da, Sudan'da, Yemen'de, Suriye'de kardeşlerimiz bir lokma ekmeği özlüyor. Sınırların ötesindeki muhtaç ile kurbanımız paylaşılamıyorsa, ibadetimiz ümmet olma şuurundan yoksun kalacaktır. İmkanı olan kardeşlerimin kurbanlarının bir kısmını mazlum coğrafyalara bağışlamasını istirham ediyorum" dedi.

Erzurum'da bayram mesaisi: 9 binden fazla personel sahada

Vatandaşların huzur ve esenlik içinde bir bayram tatili geçirmesi amacıyla valilik koordinasyonunda tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Baruş, 22 Mayıs Cuma gününden 1 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek 11 günlük tatil dönemine ait emniyet ve jandarma verilerini paylaştı: Emniyet Bölgesinde: 112 asayiş ekibi, 60 trafik ekibi olmak üzere toplam 2 bin 856 polis personeli, Jandarma Bölgesinde: 83 asayiş unsuru, 16 trafik timi olmak üzere toplam 6 bin 189 jandarma personeli 7/24 esasına göre sahada görev yapacak.

"Kurallara uyalım, acıları paylaşmayalım"

Vali Baruş, bayram günlerinin kazalarla gölgelenmemesi için vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu. Sürücüleri trafik kurallarına azami riayet göstermeye davet eden Baruş; kurban kesimlerinde hijyen kurallarına uyulmasını, kesimlerin ehil kişilere yaptırılmasını ve yaşlı ile hastaların ziyaret edilmesinin ihmal edilmemesini istedi. Mesajının sonunda tüm kamu görevlilerinin ve Erzurum halkının bayramını kutlayan Vali Baruş, acil durumlar için vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden kesintisiz hizmet alabileceğini hatırlattı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Valiliği, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Doğu Türkistan, Güvenlik, Politika, Gazze, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Baruş'tan Bayram Mesajı ve Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı
Gölette kadın cesedi bulundu Rukiye’nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti Gölette kadın cesedi bulundu! Rukiye'nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici’ye emanet etti Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

06:40
Bahçeli’yi eleştiren gazeteciye MHP’den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı
Bahçeli'yi eleştiren gazeteciye MHP'den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?
06:26
Bayram namazında ilk saf Iğdır’da tutuldu
Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu
06:07
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
01:59
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
01:34
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
23:02
Kılıçdaroğlu, Özel’in grup başkanlığının iptali için TBMM’ye başvurdu
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 07:19:07. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Baruş'tan Bayram Mesajı ve Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.