Vali Baruş'tan Esnafa Ziyaret
Vali Baruş'tan Esnafa Ziyaret

Vali Baruş\'tan Esnafa Ziyaret
05.03.2026 10:39
Vali Aydın Baruş, Erzurum'da esnafı ziyaret ederek destek ve dayanışmanın önemini vurguladı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Gürcükapı semtinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

İş yerlerini ziyaret eden Vali Baruş, esnafa hayırlı, bereketli ve bol kazançlar temennisinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette esnafla hasbihal edilerek talep ve öneriler dinlendi; çarşı kültürünün ve dayanışma ruhunun önemine vurgu yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Şehrin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olan esnafa teşekkür eden Valimiz Sayın Baruş, devletin her zaman esnafın yanında olduğunu ifade etti" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

