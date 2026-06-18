Vali Baruş\'tan Yakutiye Belediyesi\'ne çalışma ziyareti

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ı makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen yerel hizmetler ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, ilçe ziyaretleri ve kurumlar arası koordinasyon çalışmaları kapsamında Yakutiye Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve belediye bürokratları tarafından karşılanan Vali Baruş, daha sonra başkanlık makamına geçerek ilçenin genel durumu hakkında istişarelerde bulundu.

Yatırımlar ve hizmetler masaya yatırıldı

Ziyarette, Yakutiye ilçesinde belediye tarafından yürütülen güncel çalışmalar, yapımı devam eden kamu yatırımları ve vatandaşa sunulan belediye hizmetleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ilçede hayata geçirilen projeler ve planlanan yatırımlara ilişkin Vali Baruş'a kapsamlı bir sunum yaptı.

"Kurumlar Arası İş Birliği Şehrin Gelişimi İçin Şart"

Görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iş birliği ile koordinasyonun önemine vurgu yapıldı. Erzurum'un daha modern ve yaşanabilir bir kent haline gelmesi için yerel yönetimler ile valilik arasındaki uyumun en üst düzeyde tutulması gerektiği ifade edildi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ERZURUM