Vali Becel Gomeda Vadisi'nde yürüyüş yaptı - Son Dakika
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Vali Becel Gomeda Vadisi'nde yürüyüş yaptı

12.06.2022 16:29
Vali Becel Gomeda Vadisi'nde yürüyüş yaptı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Gomeda Vadisi'nde düzenlenen yürüyüş etkinliğine katıldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Gomeda Vadisi'nde düzenlenen yürüyüş etkinliğine katıldı.

Valisi İnci Sezer Becel; BM Dünya Turizm Örgütü tarafından dünyanın en iyi turizm köyü seçilen Ürgüp İlçesine bağlı Mustafapaşa Köyü sınırları içerinde yer alan Gomeda Vadisinde vadi yürüyüşü etkinliğine katıldı. Vali Becel, eşsiz güzelliklere sahip vadileri ve doğa harikası coğrafyası ile Kapadokya'da spor yapmanın bir ayrıcalık olduğunu, herkesin bu güzelliği yaşaması için Kapadokya'yı ziyaret etmesi gerektiğini söyledi. - NEVŞEHİR

Vali Becel Gomeda Vadisi'nde yürüyüş yaptı
Vali Becel Gomeda Vadisi'nde yürüyüş yaptı
Vali Becel Gomeda Vadisi'nde yürüyüş yaptı
Vali Becel Gomeda Vadisi'nde yürüyüş yaptı
Vali Becel Gomeda Vadisi'nde yürüyüş yaptı
Vali Becel Gomeda Vadisi'nde yürüyüş yaptı
Vali Becel Gomeda Vadisi'nde yürüyüş yaptı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Becel Gomeda Vadisi'nde yürüyüş yaptı - Son Dakika

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