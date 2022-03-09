Vali Bilmez kadın çalışanlarıyla yemekte buluştu - Son Dakika
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Vali Bilmez kadın çalışanlarıyla yemekte buluştu

09.03.2022 00:57
Vali Bilmez kadın çalışanlarıyla yemekte buluştu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyenin kadın çalışanlarıyla yemekte bir araya geldi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyenin kadın çalışanlarıyla yemekte bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personelleri için yemek programı düzenledi. Kocaeli Dostluk Parkında bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen 'Kadınlar Günü Programı'na kadınların ilgisi yoğun oldu. Keyifli anların yaşandığı etkinlikte, kadın çalışanlara karanfil hediye edilip canlı müzik dinletisi yapıldı.

Programda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak büyükşehir belediyesinin kadınları aile hayatından iş hayatına, eğitimden sağlığa, spordan sanata kısacası her alanda desteklediğini ve çok daha ileri noktalara taşımak için gayret gösterdiğini söyledi. Vali Mehmet Emin Bilmez "Van Büyükşehir Belediyesinde daha yaşanılabilir kent için siz kadınlar ile birlikte çalışıyoruz. Sizlerin bizim yanımızda olmanız bize güç veriyor. Projelerimize anlam ve güzellik katıyor. Onun için kendinize güvenin, hayatın her alanında bulunun. Her yerde var olun. Sizler hem ailenizin hem de kurumumuzun temelisiniz. Bu yüzden çağdaş bir toplum oluşması için her birinize ciddi anlamda görevler düşüyor. Sizler başardıkça ailemiz, kurumumuz, ülkemiz güçlenecek. Yarınlarımız daha güzel olacaktır. Her şey gönlünüzce olsun, tekrardan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum" dedi. - VAN

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Kaynak: İHA

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