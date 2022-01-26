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Vali Bilmez Kapıköy Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Vali Bilmez Kapıköy Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti

26.01.2022 19:16
Vali Bilmez Kapıköy Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Gümrük Günü dolayısıyla Saray ilçesinden İran'a açılan Kapıköy Gümrük kapısında amirler ve personelle bir araya geldi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Gümrük Günü dolayısıyla Saray ilçesinden İran'a açılan Kapıköy Gümrük kapısında amirler ve personelle bir araya geldi.

Beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile gümrük kapısına gelen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i Saray Kaymakamı Yunus Ataman karşıladı. Toplantı salonunda müdür ve personellerle bir araya gelen Vali Bilmez, personelin gününü kutladı. Kapıköy Gümrük kapısının Van'ın dünyaya açılan bir penceresi olduğunu belirten Vali Bilmez, "Bugün sizin gününüz. Sizinle birlikte, sizin yanınızda olduğumuzu bilmeniz için buradayız. Bu kapı bizim dünyaya açılan yüzümüz. Bundan dolayı gözümüz kulağımız sizde. Kapıköy Gümrük kapımız ilimiz ve ülkemiz ekonomisi açısından büyük öneme sahip. Önemi giderek artmakta. Buradaki birimler arasında çok güzel bir ahenk var. Bu ahenginizin ve başarılarınızın devamını diliyorum. Kapımız çok modern bir durumda. İnşallah İran'da en kısa zamanda standartlarını geliştirir ve kapımız daha da hareketlenir" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, pasta keserek personellere başarı belgesi verdi. - VAN

Vali Bilmez Kapıköy Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti
Vali Bilmez Kapıköy Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti
Vali Bilmez Kapıköy Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti
Vali Bilmez Kapıköy Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti
Vali Bilmez Kapıköy Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti
Vali Bilmez Kapıköy Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti

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Emin Bilmez, Kapıköy, Saray, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Bilmez Kapıköy Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti - Son Dakika


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