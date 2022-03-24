Vali Bilmez yaşlılarla bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Bilmez yaşlılarla bir araya geldi

24.03.2022 17:20
Vali Bilmez yaşlılarla bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında yaşlılarla yemekte bir araya geldi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında yaşlılarla yemekte bir araya geldi.

Edremit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde barınan yaşlıları misafir eden Bilmez çifti, yaşlı vatandaşlarla tek tek ilgilenerek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Hafta etkinlikleri kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi, '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda da yaşlı vatandaşların yanında oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan diğer programda ise Vali Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez ve beraberindekiler, burada barınan yaşlı vatandaşları ziyaret etti. Buradaki yaşlı vatandaşlarla tek tek ilgilenen Meral Bilmez, yaşlılara çeşitli hediyeler vererek hayır dualarını aldı.

Merkezde yaşayan 67 yaşındaki Vecide Koçhan, ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve kendisine dua ettiğini belirterek, Erdoğan'a selamlarının iletilmesini istedi.

Ayrıca program kapsamında özel bir anaokulundan gelen öğrenciler de yaşlılara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Programa Vali Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra eşi Meral Bilmez, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'in eşi Bilgin Bekmez katıldı.

Yaşlı vatandaşlarla yemek yiyen Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, çeşitli hediyeler verdi. - VAN

Vali Bilmez yaşlılarla bir araya geldi
Vali Bilmez yaşlılarla bir araya geldi
Vali Bilmez yaşlılarla bir araya geldi
Vali Bilmez yaşlılarla bir araya geldi
Vali Bilmez yaşlılarla bir araya geldi
Vali Bilmez yaşlılarla bir araya geldi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Bilmez yaşlılarla bir araya geldi - Son Dakika


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