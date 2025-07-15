Vali Çalgan: "15 Temmuz'un mirasına sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha hep birlikte dile getiriyoruz" - Son Dakika
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Vali Çalgan: "15 Temmuz'un mirasına sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha hep birlikte dile getiriyoruz"

Vali Çalgan: "15 Temmuz\'un mirasına sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha hep birlikte dile getiriyoruz"
15.07.2025 10:39
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Çorum Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Çorum Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. Programda konuşan Vali Ali Çalgan, "15 Temmuz'un mirasına sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha hep birlikte dile getiriyoruz" dedi.

Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Çorum Valiliği kapsamında gerçekleştirilen programda, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. Duygu dolu anların yaşandığı programda, 15 Temmuz'da millet iradesine karşı yapılan hain saldırının, halkın kararlı duruşuyla nasıl bertaraf edildiği vurgulandı.

Programda konuşan Vali Ali Çalgan, "Demokrasiye ve millet iradesine yönelmiş karanlık bir tehdidin, halkımızın onurlu direnişiyle bertaraf edildiği bu anlamlı günün yıldönümünde şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir arada olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum" dedi.Konuşmasının sonunda 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere, vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle anan Vali Çalgan, programa katılan konuklara sevgi, saygı ve muhabbetlerini ileterek hayırlı akşamlar temennisinde bulundu

"Tereddüt etmeden canlarını ortaya koymuştur"

Darbe gecesinde Türk milletinin sarsılmaz cesareti ve inancından bahseden Çorum Valisi Ali Çalgan, 15 Temmuz 2016 gecesi, özgür iradeyi hedef alan ve devletin temel yapılarına yönelik gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe teşebbüsünün, milletin sarsılmaz cesareti, dirayeti ve demokrasiye olan inancı sayesinde bozguna uğratıldığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan vatandaşlarımız, tanklara, tüfeklere ve hatta uçaklara karşı bedenlerini siper ederek millet iradesini ve demokrasiyi savunması karanlık ideallerle hareket eden hain darbecilerin kirli planlarını boşa çıkarmak için hiç tereddüt etmeden canlarını ortaya koymuştur" dedi.

"O Gece Sergilenen Birlik Ruhunu Yaşatmak Hepimizin Görevidir"

"Bugün hepimize düşen görev, o gece sergilenen birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak demokrasimizi her şartta savunmaya devam etmektir" diyen Vali Çalgan, "Biliyoruz ki milletimizin ruhunda yaşayan aidiyet bilinci ve ortak değerler etrafında kurulan güçlü bağ, özgür ve huzurlu yarınlarımızın teminatıdır. Bugün burada, 15 Temmuz'un mirasına sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha hep birlikte dile getiriyoruz. Devlet olarak, tüm kurumlarımızla, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmaya, onların emaneti olan kıymetli ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kahraman gazilerimizin fedakarlığına duyduğumuz vefayı, saygıyı ve gönül birliğini ise kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Çalgan: '15 Temmuz'un mirasına sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha hep birlikte dile getiriyoruz' - Son Dakika

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