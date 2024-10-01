Vali Çalgan'dan Yaşlılar Günü Mesajı - Son Dakika
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Vali Çalgan'dan Yaşlılar Günü Mesajı

Vali Çalgan\'dan Yaşlılar Günü Mesajı

Çorum Valisi Ali Çalgan, yaşlıların toplum için önemi vurguladı ve huzurevi ziyaretinde bulundu.

01.10.2024 21:40
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Çorum Valisi Ali Çalgan, "Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır" dedi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi ile Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Huzur evi sakinleri ile bir araya gelen Vali Çalgan, yaşlılarla hem sohbet etti. Huzurevi sakinleri de Vali Çalgan ve eşinin ilgisinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Her insan için değişik anlam ve önem ifade eden yaşlılığın, hayatın çok özel bir dönem olduğuna dikkat çeken Vali Çalgan, "Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir. Devletimiz, büyüklerimiz için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Her zaman büyüklerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Yaşlılara saygı, yaşlılara bakmak ve onları hiçbir şekilde incitmemek inancımızın da bizlere çok açık ve hiçbir muğlaklığa yer bırakmayacak şekilde yüklediği en temel görevlerden biridir" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Çalgan'dan Yaşlılar Günü Mesajı - Son Dakika

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