Vali Canalp, Bal Sağımına Katıldı

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinde bulunan Topluca köyü Cobet Yaylası'nda gerçekleştirilen sezonun ilk bal sağımına katıldı.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, kurum müdürleri ve arıcılıkla uğraşan vatandaşlar, Cobet Yaylası'nda yapılan bal sağımına katıldı.

Canalp, arıcılarla bir araya gelerek bal üretim süreci hakkında bilgi aldı. Üreticilerin emeğini takdir eden Vali, "Bölgemiz arıcılık açısından Türkiye'nin en verimli alanlarından birine sahip. Cobet Yaylası'nda üretilen balın hem ilimizin tanıtımına hem de ekonomisine katkısı büyüktür" dedi. - BATMAN