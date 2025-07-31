Vali Canbolat\'tan Yaz Kur\'an Kursu Ziyareti

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Nasuh Paşa Külliyesi'nde devam eden Yaz Kur'an Kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Canbolat, sohbet edip ikramlarda bulundu.

Yaz tatilini değerlendirmek isteyen çocuklar için camilerde ve külliyelerde açılan Yaz Kur'an Kursları, Aydın genelinde yoğun katılımla devam ediyor. Hem Kur'an-ı Kerim eğitimi alan hem de çeşitli etkinliklerle sosyal yönleri gelişen öğrenciler, yaz boyunca cami atmosferinde maneviyatla iç içe bir eğitim süreci yaşıyor.

Aydın Valisi Yakup Canbolat da Nasuh Paşa Külliyesi'nde düzenlenen kursu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin aldığı eğitimleri yerinde inceleyen Vali Yakup Canbolat, kursun işleyişi hakkında İl Müftüsü Hasan Güneş'ten bilgi aldı. Ziyarette öğrencilere başarılar dileyen Canbolat, din görevlilerine de çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN