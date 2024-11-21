Vali Canbolat Yenipazar\'da Çalışmaları İnceledi

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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Yenipazar ilçesini ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alıp vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın Yenipazar ziyaretinde ilk durağı kaymakamlık oldu. Mülki idare Amirleri Atama Kararnamesi ile Yenipazar Kaymakamı olarak atanan Murat Karataş ile görüşen Vali Canbolat, Kaymakam Karataş'tan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Yenipazar Belediyesi'Ne geçen ve Belediye Başkanı Malik Ercan ile görüşen Canbolat son olarak sokağa indi. Yenipazar'daki esnaflara hayırlı işler bol ve bereketli kazançlar dileyen Canbolat vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. - AYDIN