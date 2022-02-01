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Vali Çelik, Aslanapalı muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Vali Çelik, Aslanapalı muhtarlarla bir araya geldi

01.02.2022 11:34
Vali Çelik, Aslanapalı muhtarlarla bir araya geldi

Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelerek Kütahya için birlikte üretmeye devam ettiklerini söyleyen Vali Ali Çelik, " Muhtarlarımızdan Aslanapa'nın ihtiyaç ve taleplerini dinledik, çözüm önerilerini istişare ettik. Ev sahipliği için Bayat köyümüz ile katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Vali Çelik, Aslanapalı muhtarlarla bir araya geldi
Vali Çelik, Aslanapalı muhtarlarla bir araya geldi

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Aslanapa, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çelik, Aslanapalı muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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