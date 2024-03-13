Vali Çelik, "Hakkınıza Sahip Çıkın" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Çelik, "Hakkınıza Sahip Çıkın"

Vali Çelik, "Hakkınıza Sahip Çıkın"

Niğde Valisi Cahit Çelik, "Tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalar, üretici, tüketici ve ekonomiyi korumaktadır" dedi.

13.03.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Cahit Çelik, "Tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalar, üretici, tüketici ve ekonomiyi korumaktadır" dedi.

Niğde Valisi Cahit Çelik 'in 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Vali çelik mesajında; "Tüketici hakları, 9 Nisan 1985 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen "Tüketicinin Korunmasına İlişkin Temel Esaslar" başlığı altında evrensel bir boyut kazanmış, Ülkemizde de 1985 yılından beri her yıl 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü olarak kutlanıyor. Niğde Valisi Cahit Çelik, "Tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalar, üretici, tüketici ve ekonomiyi korumaktadır. Tüketicinin korunmasına yönelik faaliyetler ilimiz ve ilçelerimizde Tüketici Hakem Heyetinin çalışmalarıyla etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Tüketici haklarının korunmasında ilk şartı, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve haklarına yeterince sahip çıkmaları olduğunu söyleyen Vali Çelik, "Günümüzde bireylerin yaptığı tüketimin en az üretim kadar bilinçli ve doğru olması, ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde en önemli etkenlerden birisidir. Küçük yaşlardan başlayarak verilecek "Bilinçli Tüketici" eğitimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket eden sivil toplum kuruluşlarımızın faaliyetleri de son derece önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüketicilerimizin daha bilinçli hale gelmesi temennisiyle 'Dünya Tüketici Hakları Günü'nü kutluyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çelik, 'Hakkınıza Sahip Çıkın' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan yurt dışı yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan yurt dışı yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
13:55 Gaye Erkan’ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı Gaye Erkan'ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var? İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı
13:36 CHP’deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı Aralarında İmamoğlu’nun danışmanı da var CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var
11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
10:39 Japon firmanın ’Kairos’ roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti Japon firmanın 'Kairos' roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti
13:03 Kedi Eros’u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim
11:30 Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı Çin'de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı
11:28 İsrail, Lübnan’ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi
11:27 Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum
11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:08 Filistinli çocuklardan İsrail’e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun Filistinli çocuklardan İsrail'e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun
11:06 Kızıldeniz’de gerilim tavan yaptı Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtı Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı
10:46 İngiltere, göçmenlere Ruanda’ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor İngiltere, göçmenlere Ruanda'ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 14:41:47. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Çelik, "Hakkınıza Sahip Çıkın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement