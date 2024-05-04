Vali Çelik, Nar, Gösterli ve Kayırlı Köylerini ziyaret etti, vatandaşların taleplerini dinledi

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Niğde Valisi Cahit Çelik, ilçe, belde, köy ve mahalle ziyaretleri çerçevesinde Nar, Gösterli ve Kayırlı köylerini ziyaret etti.

Köy sakinleri ile bir araya gerek sorun, görüş ve talepleri dinleyen Vali Çelik, yapılan ve yapılması planlanan yatırımları da yerinde inceledi.

Ziyaretlerinin ilkini Nar Köyüne gerçekleştirerek burada vatandaşlarla bir araya gelen Niğde Valisi Cahit Çelik, köydeki kültür varlıklarını ve özel idare tarafından yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Nar Köyü ziyaretinin ardından Gösterli Köyüne giden Vali Çelik, köy okulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, okulun fiziki durumu ve öğrencilerin eğitim durumları hakkında okul yönetiminden bilgi aldı.

Daha sonra Gösterli Köyü sakinleri ile bir araya gelen Vali Çelik Kayırlı Köyüne giderek Şehit Piyade Onbaşı Ertuğrul Üstün'ün baba ocağını ziyaret etti.

Kayırlı İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Çelik, burada da köy sakinleri tarafından iletilen sorun, görüş ve talepleri dinledi.

Köy ziyaretlerinde eğitim, sağlık, tarım, su ve elektrik gibi konuların görüşüldüğü toplantılar gerçekleştiren Vali Cahit Çelik; "Valiliğimiz başta olmak üzere devletimizin tüm kurumlarının kapıları vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Bizlerde herhangi bir talep ya da sorun için merkeze gelemeyen vatandaşlarımızı dinlemek ve çözüm üretmek üzere köylerimizi ziyaret ediyor, sorunları yerince inceliyoruz. Bu ziyaretlerimizin amacı vatandaşlarımızın dertlerini yerinde dinlemek onlarla hasbihal etmektir. Bu sayede İhtiyaçları, sorunları birebir paylaşma imkanı oluyor. Zaten gerek İl Özel İdaremiz gerekse de Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla bugüne kadar köylerimize yönelik çok önemli hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. İnşallah bundan sonrada yapılmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Yapılan toplantılarda vatandaşların ilettikleri talep, sorun ve görüşleri tek tek dinleyen Vali Çelik, sorunların ivedilikle çözümü konusunda ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. - NİĞDE