Vali Çelik, şehit aileleri ile bir araya geldi

Niğde Valisi Cahit Çelik, eşi Nermin Çelik ve protokol üyeleri ile birlikte şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Programda şehit aileleri ile yakından ilgilenen Vali Cahit Çelik, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle anarak, gazilerin fedakarlıklarının da asla unutulmayacağını vurguladı. Vali Çelik konuşmasında, "Vatan için can veren kahramanlarımızın emanetleriyle aynı sofrayı paylaşmanın onuru yaşıyoruz. Bu anlamlı programın düzenlenmesine katkı sağlayan ve katılım gösteren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Vali Çelik ve eşi Nermin Çelik, şehit yakınlarıyla yakından ilgilenerek onların duygu ve düşüncelerini dinledi, iftar programına katılımları için teşekkür etti. - NİĞDE