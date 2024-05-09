Vali Çelik\'ten "Anneler Günü" Mesajı

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Vali Cahit Çelik yayınladığı mesajda annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Niğde Valisi Cahit Çelik Anneler Günü Dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Çelik mesajında, "Bizleri canından ve ruhundan bir parça olarak görüp yetişmemizde büyük fedakarlıklar ve özveriler gösteren annelerimiz, sonsuz sevginin, engin hoşgörünün ve karşılıksız iyiliğin en içten, en masum ve en samimi şekilde tezahür ettiği baş tacımızdır. Peygamber Efendimizin "Cennet, Annelerin Ayakları Altındadır" hadis-i şerifiyle payelendirdiği, varlıklarıyla hayata anlam katan, annelerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Yerleri doldurulamayacak, değerlerini ölçmede hiçbir şeyin tartı olamayacağı, üzerimizdeki haklarının hiçbir şekilde ödenemeyeceği annelerimizi, sadece bir gün ile sınırlı kalmayarak hayatımızın her gününde hatırlama bilinç ve vefasına sahip bir milletin fertleri olarak bu anlamlı günün annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza katkı sağladığına inanmaktayım.

Sahip olduğumuz milli ve manevi değerlerde kutsallık atfedilen, karşılıksız sevgi ve yoğun gayretleri ile bizleri bugünlere ulaştırarak iyiliği en çok hak eden annelerimizin, bizlerden tek beklentileri olan sevgi ve saygıdır. Onlara karşı hürmette kusur etmeyerek hayır dualarını almalı ve onların sevgi, şefkat ve merhametine layık olmaya çalışmalıyız. Bu vesile ile başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerimizden hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Hayatın tüm güzelliklerine layık olan baş tacı annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, eli öpülesi tüm annelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - NİĞDE