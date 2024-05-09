Vali Çelik'ten "Anneler Günü" Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Çelik'ten "Anneler Günü" Mesajı

Vali Çelik\'ten "Anneler Günü" Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Çelik, annelerin fedakarlıklarını ve özverilerini vurgulayarak, annelerin sevgi ve saygıyla hatırlanması gerektiğini belirtti.

09.05.2024 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Cahit Çelik yayınladığı mesajda annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Niğde Valisi Cahit Çelik Anneler Günü Dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Çelik mesajında, "Bizleri canından ve ruhundan bir parça olarak görüp yetişmemizde büyük fedakarlıklar ve özveriler gösteren annelerimiz, sonsuz sevginin, engin hoşgörünün ve karşılıksız iyiliğin en içten, en masum ve en samimi şekilde tezahür ettiği baş tacımızdır. Peygamber Efendimizin "Cennet, Annelerin Ayakları Altındadır" hadis-i şerifiyle payelendirdiği, varlıklarıyla hayata anlam katan, annelerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Yerleri doldurulamayacak, değerlerini ölçmede hiçbir şeyin tartı olamayacağı, üzerimizdeki haklarının hiçbir şekilde ödenemeyeceği annelerimizi, sadece bir gün ile sınırlı kalmayarak hayatımızın her gününde hatırlama bilinç ve vefasına sahip bir milletin fertleri olarak bu anlamlı günün annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza katkı sağladığına inanmaktayım.

Sahip olduğumuz milli ve manevi değerlerde kutsallık atfedilen, karşılıksız sevgi ve yoğun gayretleri ile bizleri bugünlere ulaştırarak iyiliği en çok hak eden annelerimizin, bizlerden tek beklentileri olan sevgi ve saygıdır. Onlara karşı hürmette kusur etmeyerek hayır dualarını almalı ve onların sevgi, şefkat ve merhametine layık olmaya çalışmalıyız. Bu vesile ile başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerimizden hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Hayatın tüm güzelliklerine layık olan baş tacı annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, eli öpülesi tüm annelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Anneler Günü, Niğde, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çelik'ten 'Anneler Günü' Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:22 Cem Yılmaz’ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi?
13:09 12 günlük damada şok Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş 12 günlük damada şok! Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş
12:58 Real Madrid’i finale taşıyan Joselu’nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
12:35 İstanbul’da ’kaçak ayakkabı’ operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 14:30:55. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Çelik'ten "Anneler Günü" Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement