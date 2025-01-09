Vali Çelik'ten Gazetecilere Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Çelik'ten Gazetecilere Mesaj

Vali Çelik\'ten Gazetecilere Mesaj

Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı ve basının önemine dikkat çekti.

09.01.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çelik, basın mensuplarının toplumu doğru ve hızlı bilgilendirme görevini fedakarca yerine getirdiğini belirterek, gazetecilerin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Mesajında, 10 Ocak 1961'de yürürlüğe giren 212 sayılı kanun ile gazetecilerin haklarının düzenlendiğini hatırlatan Çelik, tarafsız ve etik değerlerle çalışan basının toplumsal kalkınma ve gelişimdeki önemine dikkat çekerek, "Her türlü zorluk ve imkansızlık içinde dahi görevini yerine getiren basın çalışanlarımız, toplumun bilinçlenmesinde ve sorunların çözümüne katkı sağlamada büyük bir rol üstlenmektedir. Gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Vali Çelik ayrıca, bağımsız ve özgür basının önemine vurgu yaparak, gazetecilerin toplumsal sorumluluklarının altını çizdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Etkinlikler, Politika, Medya, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çelik'ten Gazetecilere Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:41:32. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Çelik'ten Gazetecilere Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.