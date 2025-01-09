Vali Çelik\'ten Gazetecilere Mesaj

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Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çelik, basın mensuplarının toplumu doğru ve hızlı bilgilendirme görevini fedakarca yerine getirdiğini belirterek, gazetecilerin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Mesajında, 10 Ocak 1961'de yürürlüğe giren 212 sayılı kanun ile gazetecilerin haklarının düzenlendiğini hatırlatan Çelik, tarafsız ve etik değerlerle çalışan basının toplumsal kalkınma ve gelişimdeki önemine dikkat çekerek, "Her türlü zorluk ve imkansızlık içinde dahi görevini yerine getiren basın çalışanlarımız, toplumun bilinçlenmesinde ve sorunların çözümüne katkı sağlamada büyük bir rol üstlenmektedir. Gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Vali Çelik ayrıca, bağımsız ve özgür basının önemine vurgu yaparak, gazetecilerin toplumsal sorumluluklarının altını çizdi. - NİĞDE