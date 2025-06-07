Vali Çelik\'ten Güvenlik Güçlerine Bayram Ziyareti

Hakkari Valisi Ali Çelik, güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte güvenlik güçleriyle bayramlaşan Vali Çelik, görev başında olan tüm polis ve jandarma personeline teşekkür etti. Güvenlik güçlerinin milletin huzuru için gösterdiği özveri ve cesaretin her zaman takdirle karşılandığını belirten Vali Çelik, "Öncelikle sizlere ve ailelerinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramlar, bizleri bir araya getiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren müstesna günlerdir. İyiliğin daim olması en büyük temennimizdir. Rabbim, sizleri sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve güzellikler içinde nice bayramlara eriştirsin. Ülkemize, milletimize birlik ve beraberlik içinde, esenlik dolu günler nasip etsin. Siz kahraman güvenlik güçlerimizi, jandarmamızı ve emniyetimizi her türlü kötülükten korusun, ayağınıza taş değdirmesin. Fedakarlığınız, cesaretiniz ve azminiz için sizlere minnettarız. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. - HAKKARİ