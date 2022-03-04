Vali Çiçek: "Afyonkarahisar'da 31 diri fay hattı bulunuyor" - Son Dakika
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Vali Çiçek: "Afyonkarahisar'da 31 diri fay hattı bulunuyor"

04.03.2022 15:55
Vali Çiçek: "Afyonkarahisar'da 31 diri fay hattı bulunuyor"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, depremin hayatın bir gerçeği olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin her yerinde hazırlık yaptığımız ve yakın zamanda yaşadığımız acılardan aldığımız derslerle, 31 diri fay hattının bulunduğu Afyonkarahisar'da her an afetlere hazır olmamız gerektiğinin...

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, depremin hayatın bir gerçeği olduğunu ifade ederek, " Türkiye'nin her yerinde hazırlık yaptığımız ve yakın zamanda yaşadığımız acılardan aldığımız derslerle, 31 diri fay hattının bulunduğu Afyonkarahisar'da her an afetlere hazır olmamız gerektiğinin bilincindeyiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 2022 Tatbikat Yılı ve 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak planlanan Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı, Vali Gökmen Çiçek koordinesinde 845 okulda, 145 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesinde düzenlenen tatbikata Vali Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, AFAD Müdürü Mehmet Buldan, il müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Senaryo gereği depreme derste yakalanan öğrenciler tüm okullarda saat 11.30'da sirenlerin çalmasıyla birlikte sıralarının yanında 'çök, kapan, tutun' tekniğiyle kendilerini korumaya aldı. Depremin ardından tahliye edilen öğrenciler okul toplanma alanına ulaştı. Okulda mahsur kalan öğrenciler ve personel AFAD ekipleri tarafından kurtarılırken, 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.

"Afyonkarahisar riskli bir bölge"

Tatbikatın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ve 81 ilde eş zamanlı olarak tatbikat gerçekleştirildiğini belirten Vali Çiçek: "Türkiye'nin her yerinde hazırlık yaptığımız ve yakın zamanda yaşadığımız acılardan aldığımız derslerle, 31 diri fay hattının bulunduğu Afyonkarahisar'da her an afetlere hazır olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Şuan 845 okulda eş zamanlı olarak deprem anında ve sonrasında ne yapmamız gerektiği noktasında teoride öğrendiklerimizi pratiğe döktüğümüz bir tatbikat gerçekleştirdik. Afyonkarahisar'ın riskli bir bölgede olduğunu bileceğiz ve her duruma karşı hazırlıklı olacağız. Bunun farkındalığını yaşatma, alacağımız her tedbiri her yerde söylemek görevini siz gençlere veriyoruz" dedi.

Öte yandan, protokol üyeleri de tatbikatta senaryo gereği sıraların yanına çökerek kendilerini korumaya çalıştı. - AFYONKARAHİSAR

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Konya, Karaman ve Afyonkarahisar'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı Konya, Karaman ve Afyonkarahisar'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı AVCILAR'DA OKULLARDA AFET TATBİKATI AVCILAR'DA OKULLARDA AFET TATBİKATI

Gökmen Çiçek, Karahisar, Tatbikat, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çiçek: 'Afyonkarahisar'da 31 diri fay hattı bulunuyor' - Son Dakika


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