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Vali Çiçek: "Afyonkarahisar gelirleri giderlerinden fazla olan bir il" - Son Dakika

Vali Çiçek: "Afyonkarahisar gelirleri giderlerinden fazla olan bir il"

21.02.2022 16:10
Vali Çiçek: "Afyonkarahisar gelirleri giderlerinden fazla olan bir il"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentin gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri ile ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını kaydederek, "Afyonkarahisar gelirleri giderlerinden fazla olan bir il" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentin gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri ile ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını kaydederek, "Afyonkarahisar gelirleri giderlerinden fazla olan bir il" dedi.

Her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri başladı. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi vermek amacıyla Afyonkarahisar Defterdarı Mutlu Şahin ve beraberinde defterdarlık personeli, Vali Çiçek'e ziyarette bulundu.

Defterdar Şahin, 21-27 Şubat tarihleri arasında "Siz Vergiyle Biz Hizmetle Mükellefiz" sloganıyla 33'üncü kez kutlanacak Vergi Haftası etkinlikleri hakkında Vali Çiçek'e detaylı bilgiler verdi.

Ziyarette konuşan Vali Çiçek, 33. Vergi Haftası'nın hayırlı olmasını temenni ederek, "Afyonkarahisar gelirleri giderlerinden fazla olan bir il. Gelir Vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Afyonkarahisar ürettiği birçok ürün ile de ülke ekonomisine ve Gayrı Safi Yurt İçi Hasılaya önemli katkılar sunmaktadır. Afyonkarahisar aynı zamanda vergisini de veren bir şehirdir. Tüm illerde olduğu gibi vergilerini zamanında ödeyerek ülkemizin yanı sıra Afyonkarahisar'ın da kalkınmasına katkıda bulunan tüm vergi mükellefleri ile Defterdarlık yönetici ve çalışanlarının Vergi Haftasını kutluyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Togo Cumhuriyeti, Gelir Vergisi, Karahisar, Vergi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çiçek: 'Afyonkarahisar gelirleri giderlerinden fazla olan bir il' - Son Dakika


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