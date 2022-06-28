Vali Çiçek Halk Günü Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Vali Çiçek Halk Günü Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu

28.06.2022 15:46
Vali Çiçek Halk Günü Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu

Vatandaşların devletle bağını güçlendirmek, talep ve sıkıntılarını hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturabilmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılan Halk Toplantıları sürüyor.

Vatandaşların devletle bağını güçlendirmek, talep ve sıkıntılarını hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturabilmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılan Halk Toplantıları sürüyor.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek; " Kayseri'ye ilk geldiğim gün de söylemiştim; beni makamımda otururken değil, halkın arasında dolaşırken göreceksiniz diye. Verdiğimiz bu söz doğrultusunda hareket etmeye gayret ediyorum. Devletimiz ve bizler her daim sizlerin yanındayız. Burada bulunan tüm Kurum Müdürlerimiz, sizlerin sorunlarını dinlemek ve çözmek için var güçleriyle çalışacaklardır. Sizlere kapımız her zaman açık olacak" dedi.

Kendisine iletilen sorun, şikayet ve istekleri not alarak ilgili kurum amirlerine talimat veren Vali Gökmen Çiçek, vatandaşın taleplerinin çözüme kavuşturulmasını isteyerek, yapılacak çalışmaları yakından takip edileceğini belirtti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Çiçek Halk Günü Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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