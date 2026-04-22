Vali Çiçek\'in makamı 23 Nisan\'da çocuklara emanet

22.04.2026 11:58  Güncelleme: 11:59
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak koltuğunu Talas ilçesi TOKİ Şehit Levent Çetinkaya İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden Zeynep Gedikbaş'a devretti.

Vali Gökmen Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü sebebiyle İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve beraberinde Talas ilçesi TOKİ Şehit Levent Çetinkaya İlkokulu öğretmen ve öğrencilerini makamında kabul etti.

Valilik koltuğuna oturan Zeynep Gedikbaş, "Valim, öncelikle bizleri makamınızda kabul ettiğiniz için şahsım ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunmak, ilimizin en üst yöneticisiyle tanışmak bizler için büyük bir onur ve heyecan kaynağı. Bizler Cumhuriyetimizin emanetçisi olan öğrenciler olarak, vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetişmek için çalışıyoruz. Şehrimizde göreve başladığınız günden bu yana himayenizde yürütülen çalışmaları büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Kadın kooperatiflerinden Soğanlı Vadisi'nin turizme kazandırılmasına, gençlere yeni imkanlar sunan ERVA spor kulüplerine kadar her bir adım bizleri heyecanlandırıyor" dedi.

Konuşmasında Sensiz Olmaz Projesi'nden ve Talas Marifet Mektebi Projesi'nden de bahseden Vali Gedikbaş, "Bununla birlikte Sensiz Olmaz Projesi ile aile yapımızı güçlendirip çocuklarımıza güvenli bir gelecek inşa etmeniz, Talas Marifet Mektebi ile öğrencilerimizin akademik ve kültürel gelişimine rehberlik etmeniz bizler için çok değerli. Özellikle GÖKTİM Projesi ile teknoloji ve inovasyon yolculuğumuza ışık tutarak bizleri yarınlara hazırlamanız, verdiğiniz desteğin en somut göstergesidir" diye konuştu.

Vali Gedikbaş, konuşmasının devamında, "Sizden aldığımız ilhamla, gelecekte bu güzel vatanı daha ileriye taşımak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere bu fırsatı sunduğunuz ve misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın devamında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı telefonla arayan Vali Gedikbaş, inşaatı devam eden Kartal Katlı Kavşağı hakkında bilgi aldı. Ardından İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile de görüşen Vali Gedikbaş, okulların çevresinde güvenliğin artırılması, çocukların trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi ve özellikle internet güvenliği konusunda çalışmalar yapılması talimatını verdi.

Son olarak Vali Gedikbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'e okullarla ilgili çeşitli talimatlar verdi. Programın sonunda aynı okuldan Fatih İlbay Şen, Eray Uluçay ve Hatem Ela Mangal da sırasıyla Vali Çiçek'in koltuğuna temsili olarak oturdular.

Öğrencilerin aileleriyle telefonda görüşerek teşekkür eden Vali Gökmen Çiçek, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek yakın ilgi gösterdi. Ziyaret, Vali Çiçek tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum “öcü“ deyip benden kaçıyor Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum "öcü" deyip benden kaçıyor
Galatasaray’ı da ilgilendiriyor Hakan Çalhanoğlu’ndan geleceğiyle ilgili karar Galatasaray'ı da ilgilendiriyor! Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili karar
Yunanistan, yetki sahibi olmadığı alanları balıkçılığa yasakladı, skandala Türkiye’den yanıt geldi Yunanistan, yetki sahibi olmadığı alanları balıkçılığa yasakladı, skandala Türkiye'den yanıt geldi
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
12:20
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
11:29
Türkiye’de bir ilk Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
Türkiye'de bir ilk! Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
11:27
Öğretmen, polis, hemşire Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
