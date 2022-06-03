Vali Çiçek Pınarbaşı ve Sarız İlçelerinde Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Çiçek Pınarbaşı ve Sarız İlçelerinde Ziyaretlerde Bulundu

03.06.2022 10:03
Vali Çiçek Pınarbaşı ve Sarız İlçelerinde Ziyaretlerde Bulundu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, programları çerçevesinde Pınarbaşı ve Sarız ilçelerini ziyaret ederek ilçelerin genel durumlarını yerinde öğrendi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, programları çerçevesinde Pınarbaşı ve Sarız ilçelerini ziyaret ederek ilçelerin genel durumlarını yerinde öğrendi.

İlk ziyaretini Pınarbaşı Kaymakamlığına yapan Vali Gökmen Çiçek, Kaymakam İbrahim Gökmen'den ilçenin ekonomi, tarih, kültür, sağlık ve eğitim alanlarında genel durumuna dair bilgi aldı. Vali Çiçek programın devamında Yenicami Kuran Kursu 4-6 yaş grup öğrencilerini ziyaret etti. Kuran Kursundaki öğrencilerin okudukları duaları dinleyen Vali Çiçek, Kuran Kursunun eksikliklerinin giderilmesi için yetkililere gerekli talimatları verdi. Daha sonra Pınarbaşı Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Çiçek, Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'dan bugüne dek yaptığı çalışmalar ve diğer projeleri hakkında bilgiler aldı. Belediye'de kendisine ikram edilen ve Pınarbaşı'nda üretilen Çerkez peynirinin tadına bakan Vali Çiçek, ilçenin en önemli ekonomik ve kültürel değerlerinden olan Çerkez peynirinin üretim aşaması ile ilgili üreticilerden bilgi aldı.

1996 yılında Diyarbakır ili Lice ilçesinde iç güvenlik harekatı sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sezer Güneş'in ailesini ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, "Sizler bize şehidimizin emanetisiniz, her zaman yanınızda olacağız. İnşallah Şehidimizin şefaatine nail oluruz" dedi. Buradaki programını noktalayan Vali Gökmen Çiçek, Sarız ilçesine geçti.

Programı çerçevesinde Sarız Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, Kaymakam Vekili İsmail Şanal'dan ilçenin sağlık, eğitim, spor, asayiş ve diğer konularda genel durumuna dair bilgiler aldı. Ardından Sarız Belediye Başkanlığını da ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Baki Bayrak'tan bugüne dek ilçede yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada mahalle muhtarlarının ve vatandaşların talep ve isteklerini dinleyerek, sorunların çözümü noktasında gerekli talimatları verdi.

2009 yılında İstanbul ili Tuzla ilçesinde görev yaptığı esnada trafik kazası sonucunda şehit olan Ali Örnek'in ailesini ziyaret eden Vali Çiçek; "Size olan minnettarlığımızı hangi kelimelerle ifade edeceğimi bilmiyorum. Sizler başımızın tacısınız" dedi.

Vali Gökmen Çiçek'in ziyaretlerinde Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan ve Mehmet Sadık Tunç eşlik etti. - KAYSERİ

Vali Çiçek Pınarbaşı ve Sarız İlçelerinde Ziyaretlerde Bulundu
Vali Çiçek Pınarbaşı ve Sarız İlçelerinde Ziyaretlerde Bulundu
Vali Çiçek Pınarbaşı ve Sarız İlçelerinde Ziyaretlerde Bulundu
Vali Çiçek Pınarbaşı ve Sarız İlçelerinde Ziyaretlerde Bulundu

YORUMLAR
500
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'dan Vali Çiçek'e ziyaret KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'dan Vali Çiçek'e ziyaret Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş ilçesinde incelemelerde bulundu Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş ilçesinde incelemelerde bulundu
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiçek Pınarbaşı ve Sarız İlçelerinde Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Ankara'da şimşekli gece! Arka arkaya patlayıp geceyi aydınlattılar
09:57 Beşiktaş, Mısırlı yıldız Trezeguet ve kulübüyle anlaşma sağladı! Satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılacak
09:38 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği operasyon Rusya'yı tedirgin etti: Esed rejiminin rızası olmalı yoksa gerilim daha da tırmanır
09:38 Cem Yılmaz, yeni bir sektöre daha el atıyor! Artık film müziklerini kendisi yapacak
09:29 Aniden suratına tekme yiyen köpek neye uğradığını şaşırdı! Saldırgan ise hiç oralı olmadı
09:25 İzmir'de hasta yakını "Başka hasta yakınları içeride varken bizi çıkarıyorsun" diyerek kendisine uyarıda bulunan güvenlik görevlisini darp etti
09:13 Davete katılan Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle sahneye çıkarak dans etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu
09:10 AK Partili Hülya Nergis Atçı: Demografik yapıları bizimle yanı, onları yabancı kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz onlar
08:37 10 ilde eş zamanlı PKK/KCK operasyonu: HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanları için gözaltı kararı
08:34 Tolgahan Sayışman, babasıyla ilgili sorulan soruya gözyaşları içinde cevap verdi: Babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor, ondan böyle oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 10:08:28. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Çiçek Pınarbaşı ve Sarız İlçelerinde Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement