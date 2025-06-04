Vali Çiçek\'ten Sporculara Destek Ziyareti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kick boks, muay thai ve wushu branşlarında önemli başarılara imza atan Erva Sağlık Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında sporcu öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Vali Çiçek, "Başarılarınız bizlere gurur veriyor. Ancak sizden daha fazlasını bekliyoruz. Yılmadan, azimle çalışarak hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda daha büyük başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sporla iç içe büyüyen, hem fiziksel hem de zihinsel anlamda gelişen bir gençlik, ülkemizin en büyük gücüdür. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" İfadelerini kullandı.

Ziyarette hazır bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, gençlere verdiği destekten dolayı Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür ederek, kendisini kulüpte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - KAYSERİ