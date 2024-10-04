Vali Çiçekli, Yaşlılar Günü'nde Huzurevini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Çiçekli, Yaşlılar Günü'nde Huzurevini Ziyaret Etti

Vali Çiçekli, Yaşlılar Günü\'nde Huzurevini Ziyaret Etti

Karaman Valisi, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek yaşlıların önemini vurguladı.

04.10.2024 13:59
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Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri çerçevesinde Dursun Fakih Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Seval Yılmaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve eşi Esengül Korkmaz Çiçekli, huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Ziyarette konuşan Vali Çiçekli, medeniyet ve kültür değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında büyüklerimizin büyük rol oynadığını vurgulayarak, "Tecrübe ve bilgelikleriyle yolumuza ışık tutan, sevgileri ve öğütleriyle hayatımızı her an zenginleştiren baş tacımız ulu çınarlarımızın Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum," ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Vali Mehmet Fatih Çiçekli, huzurevi bahçesinde yapımı tamamlanan bocce sahasında incelemelerde de bulundu. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Çiçekli, Yaşlılar Günü'nde Huzurevini Ziyaret Etti - Son Dakika

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