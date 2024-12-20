Vali Çiftçi, 91 Yaşındaki Naciye Uca'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Çiftçi, 91 Yaşındaki Naciye Uca'yı Ziyaret Etti

Vali Çiftçi, 91 Yaşındaki Naciye Uca\'yı Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 91 yaşındaki Naciye Uca'yı evinde ziyaret ederek ihtiyaçlarının giderilmesi için talimat verdi. Naciye Uca'nın evinin ısı yalıtımı yapılacak.

20.12.2024 09:34  Güncelleme: 09:36
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 91 yaşındaki Naciye Uca'yı evinde ziyaret edip ihtiyaçlarının giderilmesi için talimat verdi.

47 yıl önce eşini kaybeden 6 çocuk annesi Naciye Uca, Büyükşehir Belediyesince yaptırılan tek gözlü evinde hayatını sürdürüyor. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Naciye Uca'yı evinde ziyaret etti. Kulaklarındaki sağlık problemi nedeniyle ağır işiten ve iletişimi oğlu Mürsel Uca'nın sağladığı ziyarette Naciye ninenin taleplerini dinleyen Vali Çiftçi, evin ısı yalıtımı yapılması konusunda talimat verdi.

Çocuklarının sık sık gelip yanında kaldığını temizlik ve bakımına yardımcı olduğunu anlatan Naciye nine, "Allah sizleri darda koymasın ben her zaman devletime, milletime dua ediyorum" dedi. 91 yaşındaki Naciye Nine ile bir müddet sohbet eden Vali Çiftçi, daha sonra ninenin elini öperek sık sık ziyarete geleceğini ifade etti. Ziyarete; Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Haluk İlhan eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Çiftçi, 91 Yaşındaki Naciye Uca'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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