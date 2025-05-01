Vali Çiftçi, Aşkale Kaymakamı ve Muhtarları Kabul Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk'ü ve Aşkale ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarını makamında kabul etti.
Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk'e ziyaretleri esnasında Muhtarlar Derneği Başkanı Erkan Kırkpınar, Düzyurt Mahallesi Muhtarı Yavuz Maral, Akören Mahallesi Muhtarı Murat Fırat, Dağyurdu Mahallesi Muhtarı Adnan Kaya, Gölören Mahallesi Muhtarı Turan Kaplan, Yeşilova Mahallesi Muhtarı Mürsel Karapınar, Çayköyü Mahallesi Muhtarı Binali Tolu eşlik etti. - ERZURUM
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