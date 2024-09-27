Vali Çiftçi\'den Gazimize Ziyaret

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Siirt'in Eruh İlçesinde 2012 yılında mayına basarak iki bacağını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Yahya Kemal Çalayır'ı evinde ziyaret ederek, akülü sandalye hediye etti.

Ziyarete, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Celal Bilen eşlik etti. - ERZURUM